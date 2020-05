Der Zahlungsdienstleister Wirecard will seinen Vorstand umbauen. Das wurde am Freitag nach Börsenschluss bekannt gegeben. Die Aktie reagiert nun auf Xetra ausgesprochen positiv. Die frühen vorbörslich stark gestiegenen Preise lassen sich jedoch nicht halten. Offenbar nehmen viele Anleger bereits wieder Gewinne mit.Die Aktien von Wirecard +8,67% haben am Montagmorgen mit einen Kurssprung auf den bekannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...