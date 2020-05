Die Wiener Börse hat am Montagvormittag gut behauptet tendiert. Der heimische Leitindex ATX stieg um 0,07 Prozent auf 2.247,65 Punkte.Die europäischen Leitbörsen zeigten sich zum Wochenstart freundlich. Die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung in der Coronakrise hatte die Kurse bereits an den beiden vorangegangenen Handelstagen gestützt und stützte nun weiter die Kurse.Aktien mit Bezug zur Luftfahrtsbranche ...

