New York (ots/PRNewswire) - LMRKTS LLC ("LMRKTS"), ein führender Optimierungsanbieter im Finanzdienstleistungssektor und Motive Partners-Unternehmen, gab heute bekannt, dass Herr Paul Walker zum Vorstandsvorsitzenden von LMRKTS ernannt wurde. Herr Walker tritt die Nachfolge von Dr. Stephen C. Daffron an, der weiterhin als Direktor im Vorstand von LMRKTS tätig ist.Herr Walker verbrachte 16 Jahre bei Goldman Sachs, wo er zuletzt Co-Head of Technology und Mitglied des Partnership Committee der Firma war. Paul hatte des Weiteren Führungspositionen in der Prime Brokerage und Strats-Organisation inne und leitete Goldmans Core Strats-Team von 2002 bis 2011. Heute ist Herr Walker Industry Partner bei Motive Partners, einer branchenspezialisierten Investitionsplattform und Investor in LMRKTS, und berät Investoren und wachstumsstarke Unternehmen im Bereich Technologie und künstliche Intelligenz. Herr Walker wurde 2019 in den Vorstand von LMRKTS berufen und verfügt über Vorstandserfahrung bei anderen Software-Unternehmen in der Wachstumsphase sowie größeren Organisationen wie der Depository Trust and Clearing Corporation."Ich freue mich darauf, Vorstandsvorsitzender von LMRKTS zu werden und das Unternehmen bei seinem weiteren Wachstum zu unterstützen, während es seine erstklassigen Optimierungsverfahren in immer mehr Bereiche der Kapitalmärkte einführt", sagte Herr Walker. "In einem so komplexen und vernetzten Geschäftsfeld wie dem Kapitalmarkt können die fortschrittlichen unabhängigen Analysen von LMRKTS allen Beteiligten helfen, ihr Risiko-, Kapital- und Liquiditätsmanagement zu verbessern".Dr. Daffron trat 2017 in den Vorstand von LMRKTS ein, wo er zum Vorsitzenden bis 2020 ernannt wurde.Informationen zu LMRKTSLMRKTS ist ein führender Optimierungsanbieter im Finanzdienstleistungssektor. Durch die Kombination höherer Mathematik mit einem technologieorientierten Ansatz liefert das Unternehmen Lösungen der nächsten Generation, die den Kunden helfen, ihre Risiken und Kapitalkosten effizienter zu verwalten und zu mindern. Zu den Investoren von LMRKTS zählen Motive Partners, die IFC der Weltbankgruppe, die Gruppe Deutsche Börse und Dr. Lawrence Summers, ehemaliger Finanzminister der Vereinigten Staaten und Chefökonom der Weltbank, und weitere Wall-Street-Veteranen und Technologen. Weiterführende Informationen finden Sie unter: http://www.lmrkts.com/.Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an press@lmrkts.com, +1-917-2675931Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1165515/LMRKTS_Logo.jpgOriginal-Content von: LMRKTS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144358/4593563