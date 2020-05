Die Analysten der Deutsche Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group drastisch von 39,00 Euro auf 22,00 Euro gesenkt. Gleichzeitig bestätigten Benjamin Goy und Mengxian Sun in ihrer neuen Studie ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Titel der österreichischen Großbank, die am Montagvormittag an der Wiener Börse zuletzt mit 19,42 Euro gehandelt worden sind.Die kürzlich vorgelegten und besser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...