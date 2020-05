Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat angesichts der in dieser Woche stattfindenden Steuerschätzung steuerliche Maßnahmen für die Unternehmen gefordert und vor Steuererhöhungen gewarnt. "Die Jahre von ständig wachsenden Steuereinnahmen sind erstmal vorbei", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Die Bundesregierung muss sich auf massive Einnahmerückgänge einstellen." Die finanzpolitischen Spielräume würden ab sofort deutlich enger.

"Dennoch wäre es absolut falsch, jetzt zu versuchen, Staatseinnahmen über höhere Steuern auszugleichen", warnte Lang. Damit würde wirtschaftliche Aktivität gestoppt, anstatt sie anzukurbeln. Entscheidend sei nun, dass die Bundesregierung die Folgen der eintretenden Rezession nach Kräften abfedere. "Unsere Unternehmen brauchen akut Liquidität", betonte er. Die Bundesregierung müsse die Möglichkeiten, Verluste zu verrechnen, schnell erweitern. Die Verrechnung heutiger Verluste mit vorherigen und künftigen Gewinnen sei entscheidend für Wohl und Wehe der Wirtschaft.

Diskussionen über höhere Steuern nannte der BDI-Hauptgeschäftsführer "kontraproduktiv". Diese seien Gift für den bevorstehenden Wiederaufbau. Stattdessen sollte der Solidaritätszuschlag für alle Zahler wegfallen. Gerade jetzt in Krisenzeiten müssten zudem endlich überfällige Steuerstrukturreformen umgesetzt werden. Es sei Zeit für moderne Unternehmenssteuern, besonders bei der Hinzurechnungsbesteuerung und der Thesaurierungsbegünstigung für Personenunternehmen, sowie für eine Reform der Gewerbesteuer, mahnte Lang.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will die Ergebnisse der neuen Steuerschätzung am Donnerstag bekanntgeben. Erwartet wird für die Zeit bis einschließlich 2024 ein dramatisches Minus gegenüber den bisherigen Erwartungen. In Presseberichten wird eine Größenordnung von rund 300 Milliarden Euro an Mindereinnahmen genannt - ähnlich, wie sie auf dem Höhepunkt der Finanzkrise war. Scholz hatte erst am Wochenende erneut auf höhere Steuern für besonders vermögende Bürger gedrungen und auf das Wahlprogramm der SPD verwiesen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2020 04:25 ET (08:25 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.