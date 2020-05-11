DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DT.BANK MTN 15/25 DE000DB7XJP9 12.05.2020 HZE/EOT
DT.BANK MTN 14/21 ZZVQ DE000DB7XJB9 12.05.2020 HZE/EOT
DT.BANK MTN 14/21 ZZV2 DE000DB7XJC7 12.05.2020 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DT.BANK MTN 15/25 DE000DB7XJP9 12.05.2020 HZE/EOT
DT.BANK MTN 14/21 ZZVQ DE000DB7XJB9 12.05.2020 HZE/EOT
DT.BANK MTN 14/21 ZZV2 DE000DB7XJC7 12.05.2020 HZE/EOT
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