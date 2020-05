Nordex: Wenn nur nicht das Coronavirus gewesen wäre…

Die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) bewegte sich zuletzt kaum vom Fleck und notierte im Bereich der Marke von 7,50 Euro. Die nun vorgelegten Ergebnisse zum ersten Quartal 2020 konnten ebenfalls nicht für den erhofften Schub sorgen.

Weltweite Lieferketten

Einerseits hatte der Hamburger Windturbinenhersteller bereits vorläufige Ergebnisse zum März-Quartal präsentiert und dabei auch gleich aufgrund der Corona-Krise die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 zurückgenommen. Die Aussichten bleiben weiterhin trüb.

Im Fall von COVID-19 schadet es dem TecDAX- und SDAX-Unternehmen, dass man sich in den vergangenen Jahren international sehr breit aufgestellt hat. Die weltweiten Corona-Beschränkungen bringen auch in der Windenergiebranche viele Lieferketten durcheinander. Immerhin konnte das Management in der Vergangenheit einige Hoffnungsschimmer ausmachen. Marktteilnehmern reichte dies jedoch nicht.

