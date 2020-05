Deutsche Bank AG: Deutsche Bank kündigt Tier 2 Anleihe an und gibt öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für nicht-bevorrechtigte vorrangige Anleihen bekanntDGAP-Ad-hoc: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Anleihe Deutsche Bank AG: Deutsche Bank kündigt Tier 2 Anleihe an und gibt öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für nicht-bevorrechtigte vorrangige Anleihen bekannt11.05.2020 / 17:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Frankfurt am Main, 11. Mai 2020 - Die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE/ NYSE: DB) kündigt die Emission einer neuen auf Euro lautende Tier 2 Emission an und gibt ein öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für bestimmte nicht bevorrechtigte vorrangige auf Euro lautende Anleihen bekannt. Das angestrebte Annahmevolumen des Rückkaufangebots beträgt 2,0 Milliarden Euro. Die Emission der Tier 2 Anleihe wird ein benchmarkfähiges Volumen haben.Die Emission von Tier 2 Kapital wird die Gesamtkapitalquote der Bank erhöhen. Im Hinblick auf die Umsetzung der CRD V Regeln und den damit verbundenen Änderungen der Pillar-2-Anforderungen (P2R) verbessert sie gleichzeitig ihren Puffer gegenüber den regulatorischen Kapitalanforderungen.Das öffentliche Rückkaufangebot dient der Steuerung des bankweiten Bedarfs an Mindestanforderungen für Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL). Es werden einige nicht bevorrechtigte vorrangige Anleihen zurückkauft, die ohnehin im Jahre 2020 keinen Beitrag mehr zu MREL geleistet hätten.Das Tenderangebot gilt für die folgenden von der Deutsche Bank AG emittierten EUR-Anleihen:0,375% Januar 2021 (ISIN: DE000DL19T18)1,625% Februar 2021 (ISIN: DE000DL19UQ0)1,250% September 2021 (ISIN: DE000DB7XJB9)3mE+65bp September 2021 (ISIN: DE000DB7XJC7)1,500% Januar 2022 (ISIN: DE000DL19TA6)1,875% Februar 2022 (ISIN: DE000DL19UR8)3mE+80bp Mai 2022 (ISIN: DE000DL19TQ2)2,375% Januar 2023 (ISIN: DE000DB5DCS4)1,125% März 2025 (ISIN: DE000DB7XJP9)2,625% Februar 2026 (ISIN: DE000DL19US6)1,750% Januar 2028 (ISIN: DE000DL19T26)Das Tenderangebot endet voraussichtlich am Freitag, den 15. Mai 2020.Informationen sind auf der Investor Relations Website der Deutschen Bank unter www.deutsche-bank.de/ir/ erhältlich oder unter der Telefonnummer +49 800 910-8000.Anforderungen für die Angebotsunterlagen können direkt an den Tender- Agenten gerichtet werden: Lucid Issuer Services Limited (+44 20 7704 0880, db@lucid-is.com)Kontakt:Christian StreckertTel. +49 69 910 38079E-Mail: christian.streckert@db.comEduard StipicTel. +49 69 910 41864E-Mail: eduard.stipic@db.com11.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Deutschland Telefon: +49 (0)69 910-00 Fax: +49 (0)69 910-43800 E-Mail: db.presse@db.com Internet: www.db.com ISIN: DE0005140008 WKN: 514000 Indizes: DAX, EURO STOXX 50 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange; NYSE EQS News ID: 1040599Ende der Mitteilung DGAP News-Service1040599 10.02.2020 CET/CEST