FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.05.2020 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS AA PLC PRICE TARGET TO 20 (30) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES BURFORD CAPITAL PRICE TARGET TO 820 (810) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES OCADO PRICE TARGET TO 2225 (1725) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 875 (830) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES BOOHOO TO 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - TARGET 415 PENCE - BRYAN GARNIER RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8780 (8550) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 746 (945) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS IAG PRICE TARGET TO 370 (463) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP CUTS INTERMEDIATE CAPITAL TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - GOLDMAN CUTS NEXT PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 5300 PENCE - HSBC CUTS WEIR GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 985 (1045) PENCE - HSBC RAISES CARNIVAL PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1280 (3500) PENCE - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8000 (7575) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BREWIN DOLPHIN PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RATHBONES PRICE TARGET TO 1470 (1430) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1780 (1830) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 530 (615) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4560 (4730) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 155 (175) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 610 (770) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 950 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 980 (940) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 980 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 900 (1000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MS CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 450 (540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3400 (4250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 720 (920) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS CUTS HAMMERSON TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 50 (175) PENCE - MS CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 740 (880) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UW') - TARGET 200 (210) P - MS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 971 (967) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT CUTS DIGNITY PRICE TARGET TO 150 (200) PENCE - 'SELL' - PEEL HUNT CUTS DIPLOMA PLC TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 1650 (1450) PENCE - RBC CUTS SPIRE HEALTHCARE TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 100 PENCE - RPT/DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR BT GROUP TO 165 (210) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1070 (1040) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

