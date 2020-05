Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von Freitag ytd bei -29,51 Prozent, der DAX bei -17,7 Prozent und der Dow Jones bei -14,74 Prozent. Zu Wochenbeginn gibt es nun mal eine kleine Korrektur. Ängstlich blickt man nach Südkorea: Aus Angst vor einer einem neuerlichen Anstieg der Corona-Infektionen werden in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul alle Bars und Clubs bis auf Weiteres geschlossen. DO&CO 5.63% Semperit -3.20% Flughafen Wien 4.22% OMV -3.17% Andritz 1.88% Verbund -3.02% Im Börse Social Magazine, das gestern in die Druckerei geschickt wurde (noch diese Woche in der Post), haben wir u.a. die zahlreichen neuen Produkte, die die Börsenotierte in Covid-Zeiten auf die Beine gestellt haben, zusammengestellt. Jetzt beginnt bereits ...

