Zürich (ots) - Der Stiftungsrat der Phoenix Pensionskasse nimmt aufgrund der Recherchen des Schweizer Fernsehens SRF, publiziert im Sendegefäss "Schweiz aktuell" vom 8. Mai 2020, wie folgt öffentlich Stellung:Über die Pensionskasse Phoenix wurde in den vergangenen zwölf Monaten verschiedentlich in den Medien berichtet. Die Berichterstattung war, mit wenigen Ausnahmen, von den beteiligten Parteien beeinflusst und in der Folge irreführend. Die neuesten Enthüllungen des Schweizer Fernsehens SRF geben dem seit Jahren andauernden Konflikt um die Pensionskassengelder der Phoenix-Versicherten eine neue Wendung. Sie stützen zudem die Erkenntnisse eines vorliegenden Gutachtens, welche der Stiftungsrat der Phoenix Pensionskasse der kantonalen Aufsichtsbehörde der Pensionskassen im Kanton Aargau (BSVA) zur Kenntnis gebracht hat, sowie die Vermutung eines noch in Gestehung befindlichen weiteren Gutachtens.Im Sinne aller Versicherten (Destinatäre) der Phoenix Pensionskasse fordert der Stiftungsrat die Aufsichtsbehörde der Schwyzer Kantonalbank (KRAK/ Aufsichtskommission der Schwyzer Kantonalbank) und die Pensionskassenaufsicht im Kanton Aargau (BVSA) eindringlich auf, die Hintergründe welche zur Unterdeckung der Phoenix Pensionskasse geführt haben, lückenlos und transparent zu untersuchen bzw. die Phoenix Pensionskasse dabei zu unterstützen. Es liegt im Interesse aller Versicherten und der Glaubwürdigkeit aller schweizerischen Pensionskassen, dass die Untersuchung sofort gestartet und die Ergebnisse vollständig und transparent der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.Weblinks zu den SRF Beiträgen (Schweiz aktuell) vom 7./8. Mai 2020 und Online-Artikel www.srf.ch/news (http://www.srf.ch/news):- http://ots.ch/GgEeXA- http://ots.ch/TjsMIp Pressekontakt:Stiftungsrat Phoenix PensionskasseMedienstellec/o KMES PartnerHans Klaus, Leitender PartnerBasteiplatz 78001 ZürichTelefon: +41 43 544 17 44eMail: klaus@kmespartner.comOriginal-Content von: Stiftungsrat Phoenix Pensionskasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100075815/100847704