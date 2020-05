Neckarsulm (ots) - Ab 1. Juli 2020 übernimmt Angela Stoffers (46) das Ressort Personal. Die Juristin hat zuletzt als Generalbevollmächtigte eines Technologiekonzerns das Personalressort verantwortet und verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Personalbereich.



Stoffers berichtet als Bereichsvorstand an den Vorstandsvorsitzenden Frank Schumann (46). Bis zu ihrem Eintritt führt Schumann das Ressort kommissarisch.



Über Kaufland



Kaufland ist ein international tätiges Einzelhandelsunternehmen mit rund 1.300 Filialen und rund 132.000 Mitarbeitern in acht Ländern. Ob in Deutschland, Polen, Tschechien, Rumänien, der Slowakei, Bulgarien, Kroatien oder der Republik Moldau, überall steht Kaufland für hohe Qualität, große Auswahl, günstige Preise und einen einfachen Einkauf.



