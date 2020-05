Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Corona-Krise und die damit erwartete größte Rezession in der Nachkriegsgeschichte dürften zu einer weltweiten Pleitewelle führen. Das erwartet der Kreditversicherer Euler Hermes. Weltweit dürften Insolvenzen in diesem Jahr um 20 Prozent steigen.

Ursprünglich habe man für 2020 eher mit einem "Jahr des Durchmogelns" gerechnet, sagte Ludovic Subran, Chefvolkswirt von Allianz und Euler Hermes. "Doch dann kam Corona. Ein schwarzer Schwan wie aus dem Lehrbuch - und plötzlich war alles anders: Eine Hiobsbotschaft jagt die nächste....Das hinterlässt Spuren wie bei einem Meteoriteneinschlag, die nicht von heute auf morgen wieder verschwinden."

Noch nie habe es zeitgleich in so vielen Ländern und in so vielen Branchen einen so heftigen Einbruch gegeben, wo Unternehmen es meist nicht möglich sei, den Einbruch mit alternativen Absatzmärkten abzufedern.

Insolvenzrate in USA und Europa hoch

Die Haupttreiber bei der Insolvenzwelle werden laut Euler Hermes die USA mit einem Anstieg um 25 Prozent und Europa mit einem Zuwachs um 19 Prozent sein. In Deutschland würden die staatlichen Hilfsmaßnahmen den Niedergang von Firmen abmildern. Mindestens 10 Prozent mehr Pleiten werden hier für dieses Jahr erwartet. Für China erwartet der Kreditversicherer einen Anstieg von Insolvenzen um 15 Prozent.

"In dieser Situation ist es extrem wichtig, für Unternehmen und Wirtschaft Vertrauen zu schaffen. Deshalb ist der nun vereinbarte gemeinsame Schutzschirm für die deutsche Wirtschaft, Unternehmen und ihre Mitarbeiter elementar - insbesondere auch für den Mittelstand", erklärte Ron van het Hof, der Vorstandsvorsitzende von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Dadurch werde der Handel stabilisiert, was wiederum eine wichtige Grundlage dafür sei, dass die deutschen Unternehmen in einer "verhältnismäßig guten Ausgangslage" seien für einen Aufschwung nach der Krise. Ohne die staatlichen Hilfen in vielen Ländern würde noch mehr Unternehmen Insolvenz anmelden müssen.

Gefahr für Zombie-Unternehmen

Allerdings hätten die aktuell wichtigen Liquiditäts- und Stabilisierungsmaßnahmen auch ihre Kehrseite. Denn die Schuldenlast der Firmen werde deutlich größer sein als vorher.

"Damit die Unternehmen von diesen Schuldenbergen nicht erdrückt werden, müssen in einem zweiten Schritt deshalb Lösungen gefunden werden, wie und in welchem Zeitraum die Unternehmen diese Schulden anschließend wieder abbauen oder sie restrukturieren können", so van het Hof.

Alleine in Europa sieht Euler Hermes aktuell 13.000 scheintote Unternehmen, die bereits vor Corona in finanziellen Schwierigkeiten waren und für die es nun immer schwieriger werde, sich aus dem Abwärtsstrudel zu befreien. Betroffene Firmen seien im textilen Einzelhandel, in der Elektronikbranche sowie in der Metall- oder Automobilbranche zu finden.

