WIESBADEN/BERLIN (Dow Jones)--Hessen hat ein eigenes Modell zur Berechnung der Grundsteuer vorgelegt und die übrigen 15 Bundesländer aufgerufen, sich diesen Plänen anzuschließen. Sie sehen ein "Flächen-Faktor-Verfahren" vor, das nach Darstellung des Landes einfacher zu handhaben ist als das entsprechende Modell des Bundes. "Wir knüpfen mit den jetzt vorgelegten Eckpunkten an das Flächenmodell an, das bereits 2010 von Hessen und anderen Ländern als Vorschlag erarbeitet worden war", erklärte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU).

Ergänzend soll nach dem Modell die Lage als Kriterium hinzukommen. Mit einem einfachen Faktorverfahren wird demnach das Ergebnis des Flächenmodells erhöht oder vermindert, je nach Lagequalität des betreffenden Grundstücks im Vergleich zu einer durchschnittlichen Lage in der Gemeinde. "Einfache Lagen werden gegenüber dem reinen Flächenmodell niedriger, gute Lagen höher besteuert", sagte Boddenberg. Beides geschehe aber mit Augenmaß.

Für die Berechnung will das Bundesland die bereits vorhandenen Bodenrichtwertzonen nutzen. Weichen Zonenwerte vom kommunalen Durchschnitt der Bodenwerte in stärkerem Maße ab, führt dies dann auch zu Unterschieden in der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer. Fallen die Unterschiede der Bodenwerte in Metropolen wie Frankfurt exorbitant aus, soll der Faktor dies aber für die Grundsteuer dämpfen.

Boddenberg nannte das Modell "verständlich und einfach zu handhaben". Es komme mit drei einfachen Angaben in der Steuererklärung aus: Grundstücksfläche, Gebäudefläche "Wohnen" und Gebäudefläche "Nicht-Wohnen". Die Zonenwerte für die Faktorberechnung sollten automatisch per IT zugespielt werden. Hessen warte nun die Rückmeldungen der anderen Bundesländer zu den vorgelegten Eckpunkten ab und hoffe "auf weitere Mitstreiter". Anschließend soll das Gesetzgebungsverfahren im Landtag eingeleitet werden.

Die Grundsteuer muss wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts ab 2025 mit neuen Bemessungsgrundlagen erhoben werden. Auf Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wurde deshalb 2019 eine bundeseinheitliche Regelung unter Berücksichtigung wertabhängiger Komponenten festgelegt, von der die Länder aber abweichen können. Wesentliche Faktoren dieser Regelung sind der Bodenrichtwert und die Höhe der statistisch ermittelten Nettokaltmiete, weitere die Grundstücksfläche, Immobilienart und das Alter des Gebäudes. Dieses Bundesmodell ist aus Sicht Hessens "kompliziert und aufwendig".

May 11, 2020

