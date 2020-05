Am Donnerstag hat die Lufthansa mitgeteilt, dass man mit dem Staat in Gesprächen ist, um Hilfe in diesen schwierigen Zeiten zu erhalten. Im Raum steht ein Betrag von 9 Milliarden Euro. Aufgeteilt wäre die Summe in eine Stille Beteiligung, einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...