An den Börsen in Europa haben die Sorgen rund um Covid-19 zum Wochenauftakt wieder die Oberhand gewonnen.London / Paris - An den Börsen in Europa haben die Sorgen rund um Covid-19 zum Wochenauftakt wieder die Oberhand gewonnen. Der EuroStoxx 50 gab gegen Mittag um 0,58 Prozent auf 2891,16 Punkte nach. Zuvor war er in der Spitze noch um ein knappes Prozent gestiegen. Nach Einschätzung von Milan Cutkovic, Marktexperte bei Axitrader, ist es unter anderem der wieder leichte Anstieg der Infektionszahlen...

Den vollständigen Artikel lesen ...