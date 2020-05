FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag nach einem freundlichen Start leicht ins Minus gerutscht. Nachdem der deutsche Leitindex im frühen Handel noch an seine jüngsten Gewinne angeknüpft und Anlauf auf die 11 000-Punkte-Marke genommen hatte, stand er am Mittag 0,32 Prozent tiefer bei 10 869,44 Punkten.Für den MDax ging es am Montag zuletzt um 0,56 Prozent auf 23 830,60 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, stand etwas weniger deutlich im Minus.Nach Einschätzung von Milan Cutkovic, Marktexperte bei Axitrader, ist es unter anderem der wieder leichte Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland und Südkorea, der zur Zurückhaltung unter den Anlegern führte: "Steigt die Reproduktionszahl weiter, könnte es zu einer Anpassung der Strategie kommen." Statt neue Lockerungen könnten erneute Restriktionen folgen. Die Risiken blieben somit allgegenwärtig und die Börsen könnten deshalb ebenso schnell wieder in den Panik-Modus schalten.Etwas auf die Stimmung drückten zudem enttäuschende Konjunkturdaten aus Italien. Dort war die Industrieproduktion im März wegen den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie drastisch und stärker als befürchtet eingebrochen. Das Land ist von der Corona-Krise besonders stark betroffen. Die industriellen Zentren der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone liegen im Norden des Landes und damit in den Regionen, die am schlimmsten getroffen wurden.Im Blick der Dax-Anleger standen am Montag insbesondere die Wirecard-Papiere . Der Zahlungsabwickler reagierte mit einem Vorstandsumbau auf die nicht abreißende Kritik an der Art und Weise der Geschäftsführung. Konzernchef Markus Braun muss zumindest einen Teil seiner Macht abgeben, nachdem Ende April eine mit Spannung erwartete Sonderprüfung der Wirecard-Bücher durch KPMG nicht alle Zweifel an den Geschäftspraktiken des Zahlungsdienstleisters hatte ausräumen können. Und wie schon länger angekündigt schafft Wirecard ein Compliance-Ressort, das die Einhaltung von Gesetzen und Regeln überwachen soll. Der Bereich wird auf der Vorstandsebene aufgehängt und soll vom Amerikaner James Freis geführt werden.Die Aktien von Wirecard waren mit einem Plus von gut 7 Prozent auf rund 90 Euro der klare Favorit im Dax; allerdings hatten sie vor dem Kurseinbruch infolge der Ergebnisse der KPMG-Untersuchung noch fast 140 Euro gekostet. Mit den beschlossenen Umstrukturierungen sende der Zahlungsabwickler eine Botschaft für mehr Glaubwürdigkeit, hieß es in einem Kommentar des Analysehauses Oddo BHF.Zudem geht die Berichtssaison der Unternehmen in dieser Woche in eine neue Runde. So verzeichnete der Konsumgüterkonzern Henkel im ersten Quartal einen leichten Umsatzrückgang. Probleme bereiteten vor allem das stark konjunkturanfällige Klebstoffgeschäft sowie die Kosmetiksparte. Für die Anteilsscheine ging es um rund 2 Prozent nach unten.Höhere Mieten und jüngste Zukäufe trieben den Immobilienkonzern LEG weiter an. Die Aktien kletterten an der MDax-Spitze um gut vier Prozent nach oben. Analyst Thomas Rothaeusler von der Investmentbank Jefferies lobte das stabile Geschäft und hält die Jahresziele für ziemlich sicher erreichbar./la/jha/--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---DE0006048432, DE0007472060, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE000LEG1110