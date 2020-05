In der heutigen Zeit wo die Arbeitslosigkeit viele Menschen betrifft, haben einige am Ende des Monats nur mehr wenig Geld am Konto oder müssen sogar Schulden machen. Jede Möglichkeit zu sparen wird genutzt. Manche entscheiden sich dafür, einige Versicherungen zu kündigen. Zum Beispiel stellt sich die Frage ob eine private Haftpflichtversicherung wirklich notwendig ist. Darüber kann jeder selbst urteilen, denn eine private Haftpflicht muss nicht zwingend vorgeschrieben werden. Vorgesehen ist sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...