Nach den hervorragenden Quartalszahlen heben die Analysten von gleich drei Großbanken ihre Kursziele an. Am moderatesten ist dabei Wedbush, das Kursziel für die Activision-Aktie von 76 auf 84 Dollar anpassen. Die Bank of America (BoA) und die UBS sind noch optimistischer. Auch der Chart sieht hervorragend aus.Für die BoA ist die Aktie von Activision Blizzard mit 80 Dollar fair bewertet - vorher lag das Ziel bei 70 Dollar und damit etwa 14 Prozent niedriger. Am optimistischsten ist die UBS mit ihrem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...