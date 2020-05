Von Giulia Petroni

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat bei seiner Kernmarke Volkswagen im April aufgrund der Corona-Krise einen Absatzeinbruch verzeichnet. In Deutschland sackten die Verkäufe um nahezu 68 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. In Europa fiel der Absturz mit mehr als 83 Prozent noch deutlicher aus. In einigen Ländern wie Großbritannien, Italien, Spanien und Frankreich seien gar keine Fahrzeuge verkauft worden. In vielen Ländern war die Wirtschaft im Zuge der Pandemie zum Stillstand gekommen und es galten Ausgangssperren.

In den USA war der Absatz im April um 35 Prozent rückläufig. In China, wo die Wirtschaft wieder in Gang kommt, sank er nur um 2,5 Prozent; für den Mai wird eine Stagnation auf Vorjahresniveau erwartet.

