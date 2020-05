Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland ruht der Börsenhandel wegen des "Tags des Sieges" (Nachholtermin für den 9. Mai).

AKTIENMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.915,50 -0,81% -9,83% Euro-Stoxx-50 2.880,95 -0,93% -23,08% Stoxx-50 2.835,50 -0,71% -16,68% DAX 10.821,62 -0,76% -18,32% FTSE 5.916,22 -0,33% -21,30% CAC 4.483,57 -1,45% -25,00% Nikkei-225 20.390,66 +1,05% -13,81% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 173,55 -0,22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,21 24,74 -2,1% -0,53 -59,3% Brent/ICE 30,20 30,97 -2,5% -0,77 -52,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.699,56 1.702,74 -0,2% -3,18 +12,0% Silber (Spot) 15,40 15,46 -0,4% -0,06 -13,7% Platin (Spot) 766,05 771,25 -0,7% -5,20 -20,6% Kupfer-Future 2,38 2,41 -1,1% -0,03 -15,2%

Gewinnmitnahmen verzeichnen die Ölpreise nach der jüngsten Aufwärtsbewegung. Die Investoren seien wieder zuversichtlicher hinsichtlich der weiteren Ölpreis-Entwicklung, da Produktionskürzungen in Kraft treten und die Nachfrage wieder anzieht, nachdem global die Coronavirus-Beschränkungen zunehmend gelockert werden, heißt es. Wieder fallende Ölpreise könnten allerdings zu Insolvenzen bei einigen US-Ölunternehmen führen, was die Konjunktur in den USA zusätzlich belasten dürfte, merkt Jan Hatzius von Goldman Sachs an. Gleichwohl wären die Auswirkungen im Vergleich zu einer deutlichen Rezession gering, so der Teilnehmer weiter.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit moderaten Verlusten dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Die Investoren bleiben mit Blick auf die Entwicklung der globalen Lockerungen nach den Coronavirus-Beschränkungen zurückhaltend, zumal in den kommenden Monaten weitere schwache Konjunkturdaten erwartet werden. Der nicht ganz so schlimm wie befürchtet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für April sei nur ein kleiner Lichtblick gewesen, so ein Marktbeobachter. Wichtige Konjunkturdaten stehen zu Beginn der Woche nicht auf der Agenda. Die Aktien von Abbvie legen vorbörslich leicht zu. Der Pharma-Konzern hatte mitgeteilt, dass die 62 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Allergan nun endgültig in trockenen Tüchern ist. Die Papiere von Allergan sind noch nicht aktiv.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 Under Armour Inc, Ergebnis 1Q, Baltimore

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine relevanten Konjunkturdaten angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen drehen bis Montagmittag deutlicher ins Minus. Im Handel wird darauf verwiesen, dass die Kurse gegenüber den Fundamental-Daten zu weit enteilt seien. Auch die wieder nachgebenden Ölpreise drücken auf die Stimmung. Insgesamt verläuft das Geschäft zu Wochenbeginn sehr ruhig. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht zur Veröffentlichung an und die Zahl der Unternehmensmeldungen hält sich in Grenzen. Gut kommen an der Börse die personellen und strukturellen Reorganisationen bei Wirecard an. Für Wirecard geht es 7,3 Prozent nach oben. Auf neue Rekordhochs von 78,50 Euro sind nach positiven Analysten-Kommentaren Compugroup gestiegen. Die Aktie gewinnt 2,2 Prozent auf 77,15 Euro. Die Strategie von Lafargeholcim, sich schlanker aufzustellen und aus den asiatischen Märkten zurückzuziehen, hat einen Dämpfer erhalten. Der Verkauf von Holcim Philippinen an San Miguel ist an der fehlenden Zustimmung der Wettbewerbskommission gescheitert. Mit Blick auf einzelne Sektoren halten sich defensive Branchen wie Nahrungsmittel und Pharma gut. Zyklischen Titel wie Rohstoff-, Reise und Touristik- und Bankenaktien werden dagegen gemieden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:05 Uhr Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0820 -0,12% 1,0838 1,0854 -3,5% EUR/JPY 116,06 +0,45% 115,85 115,62 -4,8% EUR/CHF 1,0520 -0,14% 1,0525 1,0529 -3,1% EUR/GBP 0,8778 +0,48% 0,8731 0,8729 +3,7% USD/JPY 107,26 +0,56% 106,90 106,52 -1,4% GBP/USD 1,2329 -0,60% 1,2413 1,2435 -7,0% USD/CNH (Offshore) 7,1051 +0,15% 7,0941 7,0860 +2,0% Bitcoin BTC/USD 8.813,76 +0,97% 8.675,76 10.014,76 +22,2%

Der Euro zeigt sich zu Wochenbeginn weng verändert um die Marke von 1,0830 Dollar. Die Commerzbank sieht die Gefahr, dass der Konflikt zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof um die Staatsanleihekäufe der EZB einen neuen Kursrutsch des Euro zum Dollar hervorruft. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Anleihekäufen nicht zu akzeptieren, habe sich zu einer ausgewachsenen Verfassungskrise Europas gemausert, so Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann. Die EU-Kommission drohe Deutschland schon recht unverhohlen mit Bestrafung, falls die Bundesbank aus der gemeinsamen Politik aussteige. Für die Euro-Wechselkurse sei das ein nicht unerhebliches Risiko

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der etwas besser als befürchtet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für April sowie das weltweit zu beobachtende schrittweise Hochfahren des öffentlichen und geschäftlichen Lebens haben am Montag an den ostasiatischen Börsen für Zuversicht gesorgt. Zur guten Stimmung trug daneben bei, dass China und die USA sich gegenseitig versichert haben, intensiv an der Umsetzung des sogenannten Phase-eins-Deals zur Beilegung des Handelsstreits zu arbeiten. Marktbeobachter verwiesen außerdem darauf, dass die chinesische Zentralbank mehr tun will, um der unter der Coronavirus-Krise leidenden Wirtschaft zu helfen. In ihrem geldpolitischen Quartalsbericht wiederholte sie nicht mehr ihre ablehnende Haltung gegenüber der Maßnahme, die Wirtschaft mit Überschusskrediten zu fluten. Auf breiter Front zogen die Kurse an. Lediglich Schanghai und - etwas stärker - Seoul blieben zurück und gingen mit Verlusten aus dem Tag. In Südkorea bremste die Furcht vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle, nachdem es dort am Wochenende den stärksten Anstieg an Neuinfizierten seit einem Monat gegeben hatte. Die Aktie der australischen Hochtief-Tochter Cimic stieg um ein 0,5 Prozent, nachdem Cimic im ersten Quartal zwar einen Umsatzrückgang verzeichnete, aber mit seinem Ausblick positiv gestimmt blieb.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen am Montag zurück. "Die Lockerungen im Kampf gegen die Pandamie stützen die Risikobereitschaft", so ein Händler. Positiv gesehen wird, dass Moody's von einer weiteren Abstufung Italiens erst einmal abgesehen hat. Der Spread zu Bundesanleihen verringert sich dadurch um 3 bis 4 Basispunkte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Euler Hermes: Auf Unternehmen rollt wegen Corona Pleitewelle zu

Die Corona-Krise und die damit erwartete größte Rezession in der Nachkriegsgeschichte dürften zu einer weltweiten Pleitewelle führen. Das erwartet der Kreditversicherer Euler Hermes. Weltweit dürften Insolvenzen in diesem Jahr um 20 Prozent steigen.

Deutsche Bank begibt neue Anleihe und kauft alte zurück

Die Deutsche Bank begibt eine neue Tier-2-Euro-Anleihe und will bestimmte nicht bevorrechtigte vorrangige auf Euro lautende Anleihen zurückkaufen. Das angestrebte Annahmevolumen des Rückkaufangebots beträgt 2,0 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die Emission der Tier-2-Anleihe soll ein benchmarkfähiges Volumen haben. Die Emission von Tier-2-Kapital soll die Gesamtkapitalquote der Bank erhöhen.

Henkel verzeichnet Umsatzrückgänge in mehreren Regionen

Henkel hat im ersten Quartal besonders unter der schwachen Nachfrage nach Klebstoffen aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie regional einbrechenden Umsätzen in mehreren Märkten gelitten. Nicht nur gehörte die Region Asien-Pazifik dazu, in der wegen des sich ausbreitenden Coronavirus von China aus viele Werke still standen, sondern auch Westeuropa und Nord- und Lateinamerika.

VW verzeichnet im April Absatzeinbruch - Lichtblick in China

Der Volkswagen-Konzern hat bei seiner Kernmarke Volkswagen im April aufgrund der Corona-Krise einen Absatzeinbruch verzeichnet. In Deutschland sackten die Verkäufe um nahezu 68 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. In Europa fiel der Absturz mit mehr als 83 Prozent noch deutlicher aus. In einigen Ländern wie Großbritannien, Italien, Spanien und Frankreich seien gar keine Fahrzeuge verkauft worden.

Consus baut mit Projekt-Verkauf Schulden ab

Der Immobilienentwickler Consus Real Estate AG verkauft Unternehmensteile für 690 Millionen Euro, um den eigenen Schuldenstand zu reduzieren. Die Veräußerung führe zu einer Verringerung der Projekt-Finanzierungen um etwa 475 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Gesamtbruttoentwicklungswert der veräußerten Entwicklungsprojekte betrage 2,3 Milliarden Euro.

QSC schreibt trotz Umsatzwachstum rote Zahlen

