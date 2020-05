Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Merkel: Karlsruher EZB-Urteil zeigt Lösungsweg auf - Kreise

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet, dass sich der Konflikt um das Karlsruher Urteil zur Europäischen Zentralbank (EZB) lösen lässt. Während der Präsidiumssitzung der CDU habe Merkel am Montag gesagt, dass vom Bundesverfassungsgericht Brücken aufgezeigt worden seien, über die man gehen könne, um das Problem zu beheben, sagte eine Person, die mit den Gesprächen vertraut ist, zu Dow Jones Newswires.

Von der Leyens Klagedrohung stößt auf Widerspruch in der CDU

Die Ankündigung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen des Karlsruher Urteils zur Europäischen Zentralbank (EZB) zu prüfen, ist auf Bedenken in der CDU getroffen. "Ein Vertragsverletzungsverfahren ist unverhältnismäßig", sagte der CDU-Europaabgeordnete Markus Pieper der Funke-Mediengruppe.

Schnabel: Voraussetzung für OMT-Käufe wäre ESM-Programm

Kredite des Euro-Rettungsfonds ESM im Rahmen des Corona-Hilfsprogramms würden ein Land nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel nicht für Staatsanleihekäufe im Rahmen eines OMT-Programms qualifizieren. "Ihre Nutzung erfordert ein ESM-Programm", sagte Schnabel der Zeitung La Repubblica unter Bezugnahme auf die Outright Monetary Transactions (OMT). OMT erlauben den gezielten Ankauf von Anleihen einzelner Länder. Eine Voraussetzung ist ein ökonomisches Anpassungsprogramm unter Aufsicht des ESM.

EZB teilt bei täglichem Dollar-Tender 76 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 76 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. Am Vortag hatten fünf Banken eine Summe von 5 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat wie am Vortag einen Festzinssatz von 0,30 Prozent.

Kashkari hält Optimismus des Weißen Hauses für überzogen

Ein hochrangiger US-Währungshüter hat den Optimismus des Weißen Hauses über die Fähigkeit der US-Wirtschaft zu einer schnellen Erholung nach der Corona-Krise in Frage gestellt. Zuvor hatten führende Wirtschaftsberater des Weißen Hauses erklärt, sie erwarteten eine sehr starke zweite Hälfte im Jahr 2020 und ein rauschendes Jahr 2021. Auf die Frage in einer ABC-Sendung, ob dies eine realistische Prognose sei, antwortete Neel Kashkari, Präsident der Minneapolis-Fed: "Ich wünschte, es wäre so. Was ich in den letzten Monaten leider gelernt habe, ist, dass dies eher eine langsame und allmähliche Erholung sein wird. Das Virus breitet sich weiter aus."

BDI fordert vor Steuerschätzung Maßnahmen für die Wirtschaft

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat angesichts der in dieser Woche stattfindenden Steuerschätzung steuerliche Maßnahmen für die Unternehmen gefordert und vor Steuererhöhungen gewarnt. "Die Jahre von ständig wachsenden Steuereinnahmen sind erstmal vorbei", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Die Bundesregierung muss sich auf massive Einnahmerückgänge einstellen." Die finanzpolitischen Spielräume würden ab sofort deutlich enger.

VDMA: Corona-Pandemie trifft Maschinenbau flächendeckend

Im Maschinenbau sind neun von zehn Betrieben von den negativen Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Das ergab eine Blitzumfrage des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) unter seinen Mitgliedsfirmen. Das vom VDMA Anfang März prognostizierte Produktionsminus von 5 Prozent für das laufende Jahr lasse sich nicht mehr aufrechterhalten.

CDU will "Gesamt-Konjunkturpaket" statt Branchenlösung - Kreise

Die CDU unterstützt die von der Bundesregierung geplante Stimulierung der Wirtschaft und favorisiert ein breitangelegtes Konjunkturpaket, bei dem es nicht um Einzelmaßnahmen für bestimmte Branchen gehen soll. Das erklärte am Montag nach der CDU-Präsidiumssitzung eine mit den Gesprächen vertraute Person. Auch lehne die CDU das Einmischen des Staates in das operative Geschäft von Firmen ab, bei denen man sich als Staat beteiligen werde.

Bis 2024 fehlen 300 Milliarden Euro in der Staatskasse - Berichte

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wird am Donnerstag bei der Bekanntgabe der neuen Steuerschätzung Berichten zufolge verheerende Zahlen verkünden. Bis 2024 fehlten mehr als 300 Milliarden Euro in der Staatskasse, berichtete die Bild-Zeitung. Rund 100 Milliarden Euro würden Bund, Ländern und Gemeinden alleine in diesem Jahr fehlen.

Destatis erwartet keine schnelle Zunahme der Insolvenzen

Das Statistische Bundesamt (Destatis) rechnet nicht damit, dass es wegen der Corona-Pandemie zu einer schnellen Zunahme der Insolvenzen in Deutschland kommen wird. Um frühzeitig aktuelle Entwicklungen aufzuzeigen, erstellten die Statistiker erstmals vorläufige Angaben zu den eröffneten Regelinsolvenzverfahren. Demnach nahm die Zahl der eröffneten Regelinsolvenzverfahren im März 2020 im Vergleich zum März 2019 um 1,6 Prozent zu. Für den April 2020 sank die Zahl der eröffneten Verfahren dagegen deutlich um 13,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Hessen legte eigenes Modell für Grundsteuer vor

Hessen hat ein eigenes Modell zur Berechnung der Grundsteuer vorgelegt und die übrigen 15 Bundesländer aufgerufen, sich diesen Plänen anzuschließen. Sie sehen ein "Flächen-Faktor-Verfahren" vor, das nach Darstellung des Landes einfacher zu handhaben ist als das entsprechende Modell des Bundes. "Wir knüpfen mit den jetzt vorgelegten Eckpunkten an das Flächenmodell an, das bereits 2010 von Hessen und anderen Ländern als Vorschlag erarbeitet worden war", erklärte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU).

Thinktank fordert 100 Milliarden Euro für den Klimaschutz

Die Denkfabrik Agora hat ein umfassendes grünes Investitionspaket zur Überwindung der Corona-Krise gefordert. Der "Doppelte Booster" müsse 100 Milliarden Euro umfassen, heißt es in einem Entwurfspapier der Thinktanks Agora Energiewende und Agora Verkehrswende. Damit soll die Wirtschaft nicht nur gesunden, sondern zugleich auch so umgebaut werden, dass sie bis 2050 klimafreundlich werden kann.

Italiens Industrieproduktion fällt im März um fast 30 Prozent

Die italienische Industrieproduktion ist im März aufgrund der Corona-Einschränkungen so stark gefallen wie nie zuvor. Die Erzeugung brach im Vergleich zum Vormonat saisonbereinigt um 28,4 Prozent ein, teilte die Statistikbehörde Istat mit. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Datenreihe 1990 und dreimal so groß wie der, unter dem die deutschen Fabriken leiden. Ökonomen hatten einen geringeren Rückgang von 17,0 Prozent prognostiziert.

Frankreich, Spanien und Belgien lockern Corona-Beschränkungen

Frankreich, Spanien und Belgien haben ihre Corona-Beschränkungen gelockert. In Frankreich durften die Bürger am Montag erstmals seit acht Wochen ihre Häuser ohne Auflagen verlassen. Auch Geschäfte und viele Schulen öffneten wieder. In der Hauptstadt Paris gab es bereits am frühen Morgen Andrang in der Metro und in Vorortzügen, wie AFP-Reporter berichteten. Präsident Emmanuel Macron hatte am Vorabend getwittert, "Retten Sie Leben - bleiben Sie vorsichtig".

Neuseeland will Corona-Beschränkungen weiter lockern

Neuseeland will seine Corona-Beschränkungen in dieser Woche weiter lockern. Neuseeland sei im Kampf gegen das neuartige Coronavirus erfolgreicher als die meisten anderen Länder und habe ein "Massensterben" verhindert, sagte Premierministerin Jacinda Ardern. Am Donnerstag könnten daher weitere Lockerungen in Kraft treten: Einkaufszentren, Restaurants, Kinos und Spielplätze dürfen dann wieder öffnen.

Saudi-Arabien kündigt Verdreifachung der Mehrwertsteuer an

Saudi-Arabien will die Mehrwertsteuer massiv erhöhen und Sozialleistungen streichen, um den Einnahmeausfall wegen des stark gefallenen Ölpreises aufzufangen. Die Mehrwertsteuer werde ab 1. Juli von 5 auf 15 Prozent steigen, kündigte Finanzminister Mohammed al-Dschadaan an. Die monatlichen Unterstützungszahlungen an bestimmte Bürger des Königreichs, die 2018 wegen steigender Preise eingeführt worden waren, würden ab Juni gestrichen.

