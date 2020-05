FRANKFURT (Dow Jones)--Die beiden Pharmakonzerne Astrazeneca und Merck & Co haben in den USA grünes Licht für den Einsatz ihres Mittels Lynparza gegen fortgeschrittenen Eierstockkrebs erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erteilte dem Medikament in Kombination mit Bevacizumab die Zulassung, nachdem sie es nun vorrangig zur Behandlung dieser Krankheit geprüft hatte, wie die Konzerne mitteilten.

Die Arznei wird auch bei metastasierendem Brustkrebs eingesetzt.

May 11, 2020

