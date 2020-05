Frequentis erhält einen Auftrag der spanischen Flugsicherung Enaire für ein Back-up Sprachkommunikationssystem. Die Installation erfolgt an neun Standorten in Spanien. Die landesweit vernetzte Infrastruktur sichert die Weiterführung des Betriebes bei Störfällen in der Flugsicherung. "Der spanische Markt ist für Frequentis von wesentlicher strategischer Bedeutung," sagte Norbert Haslacher, CEO Frequentis AG. Das aktuelle Projekt startet mit ersten Systemauslieferungen im Laufe des Jahres 2020. Die neue Lösung kommt als Back-up System für die bestehende Flugsicherung zum Einsatz. Damit stellt Enaire sicher, dass die Services auch unter Volllast aufrecht erhalten bleiben. Die zuverlässige und belastbare Backup-Lösung stellt ...

