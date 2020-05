ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica nach Zahlen und einem angestrebten Deal mit Liberty Global in Großbritannien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,40 Euro belassen. Der Konzern habe diverse Chancen zuletzt verpasst, schrieb Analyst Giovanni Montalti in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter anderem hätte sich durch den wirtschaftlichen Abschwung jüngst die Gelegenheit geboten, die Dividende zu kürzen, was der Vorstand aber nicht gemacht hat. Zudem wäre die Fusion ein guter Grund für eine Kapitalerhöhung gewesen./kro/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 04:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0178430E18

