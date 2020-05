Nicht für die Verbreitung in US-amerikanischen Nachrichtendiensten oder in den USAVancouver (Kanada). Mawson Resources Limited (TSX: MAW, Frankfurt: MXR, Pink Sheets: MWSNF) ("Mawson" oder das "Unternehmen") meldete heute, dass es hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 7. Mai 2020 einen Prospektnachtrag (der "Nachtrag") zur Kurzfassung seines Basisprospekts vom 13. März 2020 (der "Basisprospekt") hinsichtlich eines geplanten öffentlichen Angebots (das "Angebot") eingereicht hat. Der Nachtrag wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in den Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario eingereicht. Kopien des Transaktionsabkommens und des geänderten Abkommens sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.Wie im Nachtrag angegeben, hat das Unternehmen mit Red Cloud Securities Inc. und Sprott Capital Partners LP, den Co-Lead-Agenten, sowie mit Canaccord Genuity Corp. und Eight Capital (zusammen die "Vermittler") eine Vermittlungsvereinbarung unterzeichnet, um auf der Grundlage der bestmöglichen Vermittlungsbasis 48.572.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,35 kanadischen Dollar pro Einheit (der "Angebotspreis") (Bruttoeinnahmen von 17.000.200 kanadischen Dollar) zu verkaufen (das "Angebot"). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Stammaktien-Warrant des Unternehmens (jeder ganze Warrant, ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss des Angebots eine Stammaktie zu einem Preis von 0,45 kanadischen Dollar zu erwerben (der "Abschluss").Das Unternehmen geht davon aus, das Angebot um den 20. Mai 2020 herum abzuschließen.Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die Erkundung und Erschließung der Explorationsprojekte des Unternehmens sowie als Working Capital zu verwenden, wie im Nachtrag beschrieben.Gleichzeitig mit oder kurz nach dem Abschluss des Angebots wird das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 2.860.000 Einheiten zu denselben Bedingungen wie das Angebot durchführen, um bis zu 1,0 Millionen kanadische Dollar einzuwerben (die "Privatplatzierung"). Die Privatplatzierung könnte nach dem Angebot und in einer oder mehreren Tranchen abgeschlossen werden. Die die im Rahmen der Privatplatzierung verkauften Einheiten sind nicht gemäß dem Nachtrag qualifiziert. Das Unternehmen könnte hinsichtlich bestimmter Zeichnungen in Zusammenhang mit der Privatplatzierung eine Vermittlungsprovision bezahlen.Eine Kopie des Nachtrags und des Basisprospekts in Zusammenhang mit dem Angebot kann bei Red Cloud Securities Inc. telefonisch unter +1 (416) 613-1237, per E-Mail unter ecm@redcloudsecurities.com oder bei Sprott Capital Partners LP per E-Mail unter ecmscp@sprott.com angefordert werden.Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder zu Gunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, diese sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der anwendbaren Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten befreit.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Einheiten, Stammaktien oder Warrants in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unrechtmäßig wäre.Über Mawson Resources Limited (TSX: MAW, Frankfurt: MXR, OTC PINK: MWSNF)Mawson Resources Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes nordisches/arktisches Explorationsunternehmen etabliert, dessen Hauptaugenmerk auf sein Vorzeige-Goldprojekt Rajapalot in Finnland gerichtet ist. Durch den Erwerb in Australien verfügt Mawson über ein strategisches und diversifiziertes Portfolio an qualitativ hochwertigen Goldexplorationsaktiva in zwei sicheren Rechtsprechungen.Im Namen des Board,"Michael Hudson"Michael Hudson, Chairman & CEOWeitere Informationenwww.mawsonresources.com1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7Mariana Bermudez (Canada), Corporate Secretary, +1 (604) 685 9316, info@mawsonresources.comZukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich Aussagen (ohne Einschränkungen) bezüglich des Angebots und der Privatplatzierung, einschließlich der Bedingungen, des Zeitplans, des möglichen Abschlusses und der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und des Privatplatzierung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen begründet sind, kann das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden typischerweise durch Wörter wie: glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, vorausgesetzt und ähnliche Ausdrücke identifiziert, oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Mawson weist Investoren darauf hin, dass jegliche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen möglicherweise die Bedingungen für den Abschluss des Angebots und der Privatplatzierung nicht erfüllen kann, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Einholung der Genehmigungen der Toronto Stock Exchange; dass das Angebot und/oder die Privatplatzierung möglicherweise nicht zu den angegebenen Bedingungen und innerhalb des angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht abgeschlossen werden können; dass die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und der Privatplatzierung von den beabsichtigten Verwendungszwecken abweicht, den potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des aktuellen Ausbruchs des neuartigen Coronavirus, bekannt als COVID-19, auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens abweichen kann, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, geplante Bohrprogramme und -ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Erzielung der Ergebnisse, Versagen der Ausrüstung, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zur örtlichen Gemeinde, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen bei den Arbeiten aufgrund von Genehmigungserteilungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresinformationsrundschreiben auf www.sedar.com eingereicht wurde. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt Mawson jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA57776G1063