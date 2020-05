Neckarsulm (ots) - Signifikant weniger Plastik bei gleicher Leistung: Ab dem 11. Mai 2020 bietet Lidl erstmalig eine plastiksparende Produktlösung im verpackungsintensiven Reinigungsmittel-Segment. Die innovativen Nachfülltabs der Lidl-Eigenmarke "W5" für vier verschiedene Reinigungsmitteltypen werden mit Leitungswasser aufgelöst und ersetzen so den Neukauf von in Flaschen verpackten Reinigungsmitteln. Damit nimmt Lidl im Einzelhandel in puncto Plastikeinsparungen im Reinigungsmittel-Segment eine Vorreiterrolle ein und leistet einen positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt.Signifikate Plastikeinsparung im AlltagAnstatt leere Reinigerflaschen wegzuwerfen, können diese mit den "W5"-Reinigertabs für Glas-, Küchen-, Bad- oder Allzweckreiniger zu Hause ganz einfach neu mit qualitativ hochwertigem Reinigungsmittel befüllt werden. Durch die Wiederverwendung einer Reinigerflasche zusammen mit den praktischen Nachfülltabs kann jeder neues PET einsparen. Die Tabs sind zunächst testweise eine Woche lang in Aktion zum Preis von 1,49 Euro je Zweierpackung erhältlich.Weniger Neuplastik durch 100 Prozent recyceltes PETZusätzlich hat Lidl die Verpackungen ausgewählter "W5"-Reinigungsmittel optimiert. Die Flaschenkörper von Allzweck-, Bad-, WC-, Glas- und Multifettreiniger sowie Klar-, Weich- und Handgeschirrspülmittel bestehen ab sofort zu 100 Prozent aus recyceltem transparenten PET, wodurch die Recyclingfähigkeit der Flaschen verbessert wurde. Jährlich werden mit dieser Maßnahme bis zu 1.400 Tonnen weniger neues PET benötigt. Lidl-Kunden erkennen die optimierten Reinigerflaschen am "verantwortlicher verpackt"-Logo. Damit kennzeichnet Lidl sukzessive verbesserte und nachhaltiger gestaltete Produktverpackungen seiner Eigenmarken.Im Rahmen seiner REset Plastic-Strategie hat sich Lidl zum Ziel gesetzt, alle Kunststoffverpackungen der Lidl-Eigenmarken bis 2025 maximal recyclingfähig zu machen sowie 20 Prozent Plastik zu sparen. Darüber hinaus sollen verstärkt Rezyklate, sprich recycelte Kunststoffe, eingesetzt und immer mehr Wertstoffkreisläufe geschlossen werden. Mit der Einführung der neuen Nachfülltabs und der Optimierung der "W5"-Reinigerflaschen zahlt Lidl auf diese Ziele ein.Zur Plastikstrategie REset Plastic:Mit kontinuierlichen Verpackungsoptimierungen leistet Lidl einen Beitrag zur von der Schwarz Gruppe initiierten Plastikstrategie REset Plastic. Die Schwarz Gruppe, die mit den Handelssparten Lidl und Kaufland zu den international größten Handelsunternehmen gehört, ist sich ihrer Verantwortung für die Umwelt bewusst und nimmt diese wahr. Mit REset Plastic hat sie eine ganzheitliche, internationale Strategie entwickelt, die sich in fünf Handlungsfelder gliedert: Vermeidung, Design, Recycling, Beseitigung sowie Innovation und Aufklärung. Damit wird die Vision "Weniger Plastik - geschlossene Kreisläufe" Wirklichkeit. Erfahren Sie mehr unter www.reset-plastic.com (http://www.reset-plastic.com)Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/4594148