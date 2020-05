FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle nach Zahlen zum ersten Quartal von 109 auf 146 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der IT-Dienstleister habe insgesamt gut abgeschnitten und von seinem hohen Umsatzanteil im öffentlichen Sektor in Deutschland profitiert, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Mittel- bis langfristig dürfte das Unternehmen seinen Marktanteil ausbauen und die anstehende Marktkonsolidierung gezielt für kleinere Übernahmen nutzen. Allerdings seien die Aktien im Branchenvergleich weiterhin hoch bewertet./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 13:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 13:16 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005158703

