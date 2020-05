S&P500 - Wir trauen dem Braten nicht. Der S&P500 setzt sich über 2889 Punkte ab und dehnt sich in der Gegenbewegung weiter aus als angenommen. Wir gehen hier jedoch nach wie vor noch einmal von einer anstehenden Abwärtsbewegung in Richtung 2710 Punkte aus, bevor der Markt den Bereich von 3150 Punkten anläuft.Den in Blau hinterlegten Zielbereich werden wir nutzen, um Longpositionierungen aufzubauen. Wichtig bleibt, dass die Unterstützung bei 2636 Punkten nicht unterschritten wird, um nicht das hinterlegte ...

