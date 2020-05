Frankfurt (www.fondscheck.de) - In Deutschland verwalteten Robo-Berater Ende 2019 ein Fondsvermögen von 7,5 Milliarden Euro, berichten die Experten vom BVI.Das entspreche knapp 60 Prozent der von ihnen in der EU betreuten Gelder (13 Milliarden Euro). Deutsche Privatanleger hätten somit gut ein Prozent ihres Fondsvermögens automatisiert angelegt. In anderen EU-Ländern, in denen Sparer ebenfalls viel Geld in Fonds angelegt hätten, wie Italien, Spanien und Frankreich liege der Anteil jeweils nur bei 0,1 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...