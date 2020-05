=== 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 4Q, Romanel-sur-Morges *** 03:30 CN/Verbraucherpreise April *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis, Toyota City *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:15 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Allianz SE, ausführliches Ergebnis 1Q (08:30 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten), München *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Wiesbaden *** 07:00 DE/Innogy SE, Ergebnis 1Q, Essen *** 07:00 DE/Teamviewer AG, Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz), Göppingen 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 19. Kalenderwoche, Frankfurt 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Oldenburg 07:00 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 07:00 FR/Alstom SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Köln *** 07:30 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 11:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Essen 07:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 1Q, Pullach 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q, Berlin *** 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 1Q *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis, Newbury 08:00 DE/Home24 SE, Ergebnis 1Q, Berlin 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1Q, Bremen 08:00 DE/Singulus Technologies AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Kahl am Main 08:00 DE/Westwing Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q, München *** 08:20 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q, Paris 09:00 DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 1Q, Puchheim 09:30 DE/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Jahres-PK (via Telefonkonferenz) 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Schmyhal 11:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer und BKA-Präsident Münch, PK zu den Fallzahlen für die Politisch Motivierte Kriminalität (PMK), Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 7-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator April *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q, Essen *** 14:30 US/Verbraucherpreise April PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+0,3% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen April 15:00 US/Fed, Rede (online) von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Official Monetary and Financial Institutions Forum 16:00 US/Fed, Anhörung (via Livestream) von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) vor dem Bankenausschuss des Senats 16:00 US/Fed, Rede (online) von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei der Delaware State Chamber of Commerce 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 1Q, Fort Worth 23:00 US/Fed, Teilnahme von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2020 stimmberechtigt im FOMC) an einem virtuellen Event der CFA Society Chicago - DE/BioNTech SE, Ergebnis 1Q, Mainz *** - ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 1Q, Madrid ===

