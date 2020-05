ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Trotz der in den vergangenen Wochen eingeleiteten Maßnahmen zur Bewältigung der Krise dürfte die Flugverkehrsindustrie die Folgen einige Jahre lang zu spüren bekommen, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei bestimmten Flughafenbetreibern halteer an seiner Kaufempfehlung fest, auch wenn insgesamt Vorsicht angebracht sei./kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 06:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

