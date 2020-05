Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard wieder. Wirecard hat vergangene Woche nach Handelsschluss Maßnahmen zum Vorstandsumbau und zur Verbesserung der organisatorischen Prozesse angekündigt. Und diese Massnahmen kommen heute gut bei den Anlegern an. Bei den Verkäufen steht die Lufthansa auf dem fünften Platz. In der Debatte um mögliche finanzielle Hilfen vom Staat kommen nun auch die bisherigen Steuersparmodelle auf den Tisch.