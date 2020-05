Der Sportartikel-Anbieter Under Armour ist von der Corona-Krise hart getroffen worden. Der Umsatz brach im ersten Quartal um 23 Prozent auf 930 Millionen US-Dollar und damit stärker als erwartet ein, wie das US-Unternehmen am Montag mitteilte. Der Markt reagiert entsetzt, die Aktie fällt um zehn Prozent auf neun Dollar.Unterm Strich verbuchte Under Armour einen Verlust von 490 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 22,5 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Der Großteil davon geht auf Kosten eines Firmenumbaus ...

