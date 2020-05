Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnte die Bevölkerung, sich angesichts der Lockerung der Corona-Regelungen an die Abstandsregeln zu halten. Die CDU-Politikerin sagte nach einem Gespräch im Landkreis Harz, dass es ihr wichtig sei, noch einmal darauf aufmerksam zu machen, dass Deutschland nun in eine neue Phase der Pandemie komme.

Nun sei es "notwendig, dass wir bei all den Lockerungen auch wirklich Sicherheit haben, dass die Menschen sich an die Grundgebote halten: also Abstand halten, Mundschutz tragen mit Nasenschutz, auf einander Rücksicht nehmen. Das ist ganz wichtig", erklärte Merkel vor Journalisten.

Zuvor hatte sie sich in einer Videokonferenz mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Harz ausgetauscht und der Behörde in Vertretung aller deutschen Gesundheitsämter für ihre Arbeit im Kampf gegen das neuartige Coronavirus gedankt.

In der vergangenen Woche hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass die Länder in Eigenregie über Lockerungen der Corona-Beschränkungen entscheiden. Im Osten und Norden geht man schneller voran als etwa in Bayern. Am Wochenende gab es in einigen Städten zudem Demonstrationen gegen die coronabedingten Kontaktbeschränkungen.

Jüngste Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) legen nahe, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland den zweiten Tag in Folge beschleunigt haben könnte. Die sogenannte Reproduktionszahl lag mit 1,13 über der kritischen Marke von eins. Damit steckt ein Infizierter mehr als eine Person mit dem Erreger an.

