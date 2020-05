FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 11. Mai: TERMINE UNTERNEHMEN 03:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 19. KW 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen (Call 9.30 h) 07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen (Call 9.30 h) 07:00 DEU: Aurelius, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Voltabox, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Alstom, Jahreszahlen 07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.30 h) 07:00 DEU: Deutsche Post, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.15 h) 07:00 DEU: Innogy, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer, Q1-Zahlen (Call 8.30 h) 07:00 LUX: Corestate Capital, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Alstom, Jahreszahlen 07:30 DEU: Axel Springer, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Eon, Q1-Zahlen (Call 9.30 h) 07:30 DEU: Sixt Leasing, Q1-Zahlen 07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen 08:00 DEU: OHB, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Westwing Group, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: Vodafone, Jahreszahlen 08:00 DEU: Singulus, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Home24, Q1-Zahlen 08:20 FRA: Engie, Q1-Zahlen 09:30 DEU: Finanzaufsicht Bafin, Jahres-Pk TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hochtief, Q1-Zahlen DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen DEU: BioNTech, Q1-Zahlen DEU: Stemmer Imaging, Q1-Zahlen ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen JPN: Toyota, Jahreszahlen USA: Alcon, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 04/20 03:30 CHN: Verbraucherpreise 04/20 06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/20 07:00 JPN: Frühindikatoren 03/20 (vorläufig) 08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen Fahrzeuge mit alternativem Antrieb Q1/20 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Volumen 4 Mrd EUR 14:30 USA: Verbraucherpreise 04/20 14:30 USA: Realeinkommen 04/20 15:00 USA: Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, hält eine Rede (online) 15:00 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Neel Kashkaro, hält eine Rede (online) 16:00 USA: Fed-Präsdient von Philadelphia, Patrick Harker, hält eine Rede (online) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) 23:00 USA: Fed-Präsidentin von Cleveland, Loretta Mester, hält eine Rede (online) ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi