In der neuen Ausgabe der "Börsenwoche" sprechen Jürgen Schmitt und Mick Knauff wie gewohnt über die wichtigsten Ereignisse der letzten Woche und werfen einen Blick auf die kommenden Handelstage. Wie geht es weiter in Sachen Lockerungsmaßnahmen? Wie schlimm ist es wirklich um die Weltwirtschaft bestellt? Natürlich sprechen die beiden auch über die aktuelle Lage bei Wirecard und über anstehende Quartalszahlen. Und da ist in dieser Woche noch einmal so Einiges geboten. U.a. berichten die beiden Versorger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...