Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, gerade jetzt nach dem Coronavirus-Crash vom Februar/März lohnt ein Blick in die Börsengeschichte. So wurde in der Vergangenheit jeder Rückschlag an den Aktienmärkten aufgeholt, wobei sich Crashs im Nachhinein immer als großartige Einstiegsgelegenheit herausgestellt haben. Denn langfristig kennen die Börsen nur den Weg nach oben,...

Den vollständigen Artikel lesen ...