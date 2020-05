Die insgesamt etwas trübere Stimmung an den Finanzmärkten lastet laut Händlern auf den Ölpreisen.New York - Die Ölpreise haben am Montag trotz der Aussicht auf eine geringere Produktion Saudi-Arabiens nachgegeben. Die insgesamt etwas trübere Stimmung an den Finanzmärkten lastet laut Händlern auf den Ölpreisen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 30,18 US-Dollar. Das waren 78 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 21 Cent auf 24...

Den vollständigen Artikel lesen ...