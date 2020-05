MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Zooplus von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 170 Euro angehoben. Das in den vergangenen Jahren verlangsamte Umsatzwachstum beschleunige sich derzeit wieder, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte auch der unterbewerteten Aktie des Online-Händlers für Haustierbedarf zu einer Aufwertung verhelfen./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 14:46 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



DE0005111702

