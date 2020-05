Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland ruhte der Börsenhandel wegen des "Tags des Sieges" (Nachholtermin für den 9. Mai).

AKTIENMÄRKTE (18:46 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.883,75 -0,84% -23,00% Stoxx50 2.851,72 -0,14% -16,20% DAX 10.824,99 -0,73% -18,30% FTSE 5.930,30 -0,10% -21,30% CAC 4.490,22 -1,31% -24,89% DJIA 24.264,04 -0,28% -14,98% S&P-500 2.933,07 +0,11% -9,21% Nasdaq-Comp. 9.183,10 +0,68% +2,35% Nasdaq-100 9.282,45 +0,67% +6,29% Nikkei-225 20.390,66 +1,05% -13,81% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 173,33 -29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,37 24,74 -1,5% -0,37 -59,0% Brent/ICE 29,93 30,97 -3,4% -1,04 -52,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.696,86 1.702,74 -0,3% -5,88 +11,8% Silber (Spot) 15,44 15,46 -0,1% -0,02 -13,5% Platin (Spot) 768,20 771,25 -0,4% -3,05 -20,4% Kupfer-Future 2,38 2,41 -1,3% -0,03 -15,3%

Die Ölpreise zeigen sich volatil. Nach anfänglichen Verlusten schieben neue Maßnahmen aus Saudi-Arabien die Notierungen kurzzeitig nach oben. Saudi-Arabien will zur Stützung des weltweiten Ölpreises die tägliche Fördermenge nochmals deutlich senken. Doch verpufft dieser Effekt recht schnell wieder. Die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle und damit wieder stärkeren Beschränkungen des öffentlichen Lebens mit einer sinkender Ölnachfrage drücken die Ölpreise wieder ins Minus. Der Goldpreis fällt mit der Dollar-Stärke. Allerdings könnte die Goldpreisrally mit den Spannungen zwischen China und den USA und einer möglichen zweiten Infektionswelle schnell wieder in Gang kommen, heißt es.

FINANZMARKT USA

Die Wall Street zeigt sich am Montag uneinheitlich. Zwar stützen die globalen Lockerungen nach den Coronavirus-Beschränkungen etwas die Stimmung, andererseits schüren diese Maßnahmen auch neue Ängste. Denn in einigen Staaten könnten die Lockerungsschritte zu zügig und möglicherweise auch zu früh erfolgt sein. So werden aus Südkorea die höchste Anzahl an Neuinfektionen seit einem Monat gemeldet und in Deutschland steigt die Infektionsrate ebenfalls wieder. Händler sprechen von der Sorge einer zweiten Welle an Infektionen - möglicherweise auch in den USA. Der nicht ganz so schlimm wie befürchtet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für April sei nur ein kleiner Lichtblick gewesen, ergänzt ein Marktbeobachter. Die Situation in den USA rund um die Pandemie bleibe weiter angespannt und die Diskussion über Ausmaß und Dauer der Rezession halte an. Analysten warnen zudem vor weiteren Abwärtsrevisionen bei den Gewinnschätzungen der Unternehmen. Daneben seien die Spannungen zwischen China und den USA noch nicht ausgeräumt. US-Präsident Donald Trump habe am Freitag erklärt, er habe bislang noch nicht entschieden, ob er das Januar-Handelsabkommen zwischen den beiden Ländern annullieren werde, ergänzt ein Teilnehmer. Die Aktien von Abbvie legen um 2,8 Prozent zu. Der Pharmakonzern hat mitgeteilt, dass die 62 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Allergan nun endgültig in trockenen Tüchern sei. Der Sportartikelhersteller Under Armour muss angesichts der Einbußen durch die Coronavirus-Pandemie auf die Kostenbremse treten. Das Unternehmen spricht von deutlich gestiegenen Lagerbeständen und Ergebnissen unter Erwartung. Daher werden nun auch die Investitionen heruntergefahren. Die Aktie knickt um 11,4 Prozent ein.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine relevanten Konjunkturdaten angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen haben am Montag mit Verlusten geschlossen. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass die Kurse gegenüber den Fundamental-Daten zu weit enteilt seien. Grundsätzlich Neues gab es nicht, wenngleich in einigen Ländern wieder steigende Infektionszahlen verzeichnet wurden. Insgesamt verlief das Geschäft zu Wochenbeginn sehr ruhig. Wichtige Konjunkturdaten standen nicht an und die Zahl der Unternehmensmeldungen hielt sich in Grenzen. Gut kamen an der Börse die personellen und strukturellen Reorganisationen bei Wirecard an. Für die Aktie ging es um 8,3 Prozent nach oben. Nach soliden Erstquartalszahlen gewannen LEG Immobilien 3,8 Prozent. Das Unternehmen bestätigte die Jahresprognose. Die Zahlen stießen bei Analysten auf ein positives Echo. Auf neue Rekordhochs von 78,50 Euro stiegen nach positiven Analysten-Kommentaren Compugroup. Die Aktie gewann 1,1 Prozent auf 76,35 Euro. Für Siltronic ging es dagegen um 6,2 Prozent nach unten, Infineon gaben um 2,7 Prozent nach. Im Handel war von Gewinnmitnahmen die Rede. Beide Titel haben sich stark von den Jahrestiefs erholt. Die Strategie von Lafargeholcim, sich schlanker aufzustellen und aus den asiatischen Märkten zurückzuziehen, hat einen Dämpfer erhalten. Der Verkauf von Holcim Philippinen an San Miguel ist an der fehlenden Zustimmung der dortigen Wettbewerbskommission gescheitert. Die Titel verloren 1,5 Prozent. Mit Blick auf einzelne Sektoren hielten sich defensive Branchen wie Nahrungsmittel und Pharma gut. Zyklische Titel wie Rohstoff-, Reise und Touristik- und Bankenaktien wurden dagegen gemieden. Im Bankensektor verloren BBVA 2,9 Prozent und Santander 2,8 Prozent. Hintergrund könnte die am Montag auslaufende Frist für eine Einigung zwischen Gläubigern und Argentinien gewesen sein. Sollte eine Einigung ausbleiben, droht dem Land nach Ablauf einer Gnadenfrist einmal mehr die Staatspleite.

DEVISEN

EUR/USD 1,0813 -0,19% 1,0838 1,0854 -3,6% EUR/JPY 116,39 +0,73% 115,85 115,62 -4,5% EUR/CHF 1,0517 -0,16% 1,0525 1,0529 -3,1% EUR/GBP 0,8761 +0,29% 0,8731 0,8729 +3,5% USD/JPY 107,64 +0,92% 106,90 106,52 -1,1% GBP/USD 1,2342 -0,49% 1,2413 1,2435 -6,9% USD/CNH (Offshore) 7,1057 +0,16% 7,0941 7,0860 +2,0% Bitcoin BTC/USD 8.610,76 -1,36% 8.675,76 10.014,76 +19,4%

Am Devisenmarkt legt der ICE-Dollarindex um 0,3 Prozent zu - der Euro schwächelt. Analysten sehen die Gefahr, dass der Konflikt zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof um die Staatsanleihekäufe der EZB einen Kursrutsch des Euro zum Dollar hervorrufen könnte. Die EU-Kommission drohe Deutschland schon recht unverhohlen mit Bestrafung, falls die Bundesbank aus der gemeinsamen Politik aussteige. Für die Euro-Wechselkurse sei das ein nicht unerhebliches Risiko.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der etwas besser als befürchtet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für April sowie das weltweit zu beobachtende schrittweise Hochfahren des öffentlichen und geschäftlichen Lebens haben am Montag an den ostasiatischen Börsen für Zuversicht gesorgt. Zur guten Stimmung trug daneben bei, dass China und die USA sich gegenseitig versichert haben, intensiv an der Umsetzung des sogenannten Phase-eins-Deals zur Beilegung des Handelsstreits zu arbeiten. Marktbeobachter verwiesen außerdem darauf, dass die chinesische Zentralbank mehr tun will, um der unter der Coronavirus-Krise leidenden Wirtschaft zu helfen. In ihrem geldpolitischen Quartalsbericht wiederholte sie nicht mehr ihre ablehnende Haltung gegenüber der Maßnahme, die Wirtschaft mit Überschusskrediten zu fluten. Auf breiter Front zogen die Kurse an. Lediglich Schanghai und - etwas stärker - Seoul blieben zurück und gingen mit Verlusten aus dem Tag. In Südkorea bremste die Furcht vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle, nachdem es dort am Wochenende den stärksten Anstieg an Neuinfizierten seit einem Monat gegeben hatte. Die Aktie der australischen Hochtief-Tochter Cimic stieg um ein 0,5 Prozent, nachdem Cimic im ersten Quartal zwar einen Umsatzrückgang verzeichnete, aber mit seinem Ausblick positiv gestimmt blieb.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

US-Investor KKR steigt bei Prosiebensat1 Media ein

Die Prosiebensat1 Media SE hat einen neuen Großaktionär. Der US-Investor KKR hat sich über eine direkte Beteiligung von 3,21 Prozent und Finanzinstrumente insgesamt 5,21 Prozent der Stimmrechte an Prosieben gesichert, wie aus einer Pflichtmitteilung des MDAX-Konzerns hervorgeht. KKR ist in der deutschen Medienlandschaft sehr aktiv. Die Axel Springer SE wurde mit Hilfe des US-Investors, der knapp die Hälfte an dem Konzern hält, von der Börse genommen. Zudem hat KKR gemeinsam mit dem Medienmanager Fred Kogel durch eine Reihe von Zukäufen das Medienunternehmen Leonine aufgebaut.

Douglas-CEO Müller pausiert krankheitsbedingt mehrere Monate

Bei der Douglas GmbH zieht mit sofortiger Wirkung ein drittes Mitglied in den Vorstand ein. Der Aufsichtsrat hat nach Angaben des Unternehmens Vanessa Stützle als Chief Digital Officer berufen. CEO Tina Müller falle bis auf weiteres aus, da sie sich nach einer Notoperation in medizinische Rehabilitation begeben musste, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Derzeit sei nicht klar, wann genau sie ihre Aufgaben als CEO wieder übernehmen kann.

Delivery Hero beschließt Kapitalerhöhung für Mitarbeiteroptionsprogramm

