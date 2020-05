HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafen legt am Dienstag seine Zwischenergebnisse für die ersten drei Monate vor und die Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath berichtet über die aktuelle Lage des Unternehmens (11.00 Uhr). Die Schifffahrt und damit die Hafenwirtschaft war frühzeitig von der Corona-Krise betroffen, weil schon im Januar die Abfahrten von Schiffen aus China und Asien deutlich ausgedünnt waren. Das wirkte sich allerdings erst mit mehreren Wochen Verspätung in den europäischen Häfen aus, weil die Reise rund sechs Wochen dauert. Die Zahlen für das erste Quartal spiegeln somit noch nicht das volle Ausmaß der Krise wider.



Die HHLA hat bereits im März ihre Jahresprognose zurückgezogen und die Dividende gekürzt. Die Ergebnisse für 2020 würden stark unter denen des Vorjahres liegen, weil sich der Containerumschlag zumindest zeitweise deutlich verringern werde, teilte die HHLA Ende März mit. Ob Titzrath eine neue Prognose vorlegt, ist eher fraglich. Nach einer Prognose der Welthandelsorganisation WTO könnte der Welthandel in diesem Jahr zeitweise um bis zu 30 Prozent einbrechen. Mittelfristig rechnen viele Wirtschaftsexperten damit, dass die Unternehmen ihre Lieferketten überarbeiten und wieder mehr Vorprodukte aus Europa beziehen. Auch das würde den Welthandel bremsen./egi/DP/zb

