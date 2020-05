GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer hebt dank des Nachfrageschubs in der Corona-Krise seine Prognosen für das Geschäftsjahr an. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern mit in Rechnung gestellten Einnahmen (Billings) von rund 450 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Göppingen mitteilte. Der Umsatz soll sich demzufolge auf mindestens 450 Millionen Euro belaufen. Zuvor hatte Teamviewer beim Umsatz mit bis zu 430 Millionen Euro gerechnet. Die um Sondereffekte bereinigte Marge des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll nun bei 56 Prozent liegen und damit im Bereich von rechnerisch 252 Millionen Euro. Auch das liegt etwas über den bisherigen Zielen. Analysten hatten bereits etwas höhere Werte auf dem Zettel als das Unternehmen bisher./men/jha/

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken