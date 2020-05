FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXIX XFRA US9839191015 XILINX INC. DL-,01 0.351 EURVVDH XFRA US92334N1037 VEOLIA ENVIRON.ADR EO13,5 0.501 EURTT6 XFRA US88162G1031 TETRA TECH INC. DL-,01 0.157 EURPCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 0.185 EURRCO XFRA US76122Q1058 RESOURCES CONNECT. DL-,01 0.129 EURMWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001 0.555 EURXONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.804 EURETRA XFRA US2692464017 E TRADE FINL NEW DL-,01 0.129 EUREDC XFRA US2091151041 CONSOLIDATED EDISON 0.707 EURSR6 XFRA SG1U97935860 SOUP RESTAURANT GROUP LTD 0.001 EURLJ9 XFRA SG1U66934613 FIRST SHIP LEASE TRUST 0.014 EURDEVL XFRA SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1 0.431 EUREDP XFRA PTEDP0AM0009 EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1 0.190 EURTEQ XFRA NO0010063308 TELENOR ASA NK 6 0.398 EURZWS XFRA LT0000123911 TELIA LIETUVA EO -,29 0.090 EURXIC XFRA LT0000111650 KLAIPEDOS NAFTA AB EO0,29 0.020 EURFDM XFRA KYG367381053 FRESH DEL MONTE PROD. 0.046 EURTH3B XFRA HK0008011667 PCCW LTD CONS. 0.027 EURVVD XFRA FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 0.500 EUREBK XFRA DE0005220008 ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON 0.350 EURH5V XFRA BE0003760742 HOME INVEST BELGIUM 1.100 EURIJX XFRA BE0003754687 VASTNED RETAIL BELGIUM 2.900 EURMOS XFRA BE0003735496 ORANGE BELGIUM S.A. 0.500 EURSLL XFRA AT0000946652 SCHOELLER-BLECKMANN OILF. 1.200 EUR4HK XFRA HK0000093390 HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS 0.048 EUR2GL XFRA US36467J1088 GAMING + LEISURE PROP. 0.555 EUROG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.499 EURI3H XFRA CH0006372897 INTERROLL HLDG NA SF 1 21.390 EUR1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01 0.028 EURMBE XFRA US60740F1057 MOBILE MINI INC. DL-,01 0.280 EURSSA1 XFRA GRS204003008 GR. SARANTIS NAM. EO 0,78 0.167 EURNCYD XFRA SE0005190238 TELE2 AB B SK -,625 0.260 EURYTAA XFRA TH0254A10Z14 SRI TRANG AGR.-FOR- BA 1 0.010 EUR18LB XFRA SE0010100958 LATOUR INV. B SK-,208325 0.118 EUR489 XFRA US9588921018 WESTERN NEW ENGL. (NEW) 0.046 EUR