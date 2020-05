FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST5UI XFRA US91359V1070 UNIV.INS.HLD DL-,01 0.148 EURVEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS 0.092 EURCFU1 XFRA US172967GR68 CITIGROUP DEP.SHS PRF.S.D 0.002 %XMVE XFRA IE00BDGN9Z19 X(IE)-MSCI EMU MIN.V.1DEO 1.799 EURH221 XFRA US84790A1051 SPECTR.BRANDS HLDG DL-,01 0.388 EURXUEK XFRA IE00BGV5VM45 X(IE)-S+P E.EX UK1DEO 1.433 EURACJ XFRA PTALT0AE0002 ALTRI SGPS NAM. EO-,125 0.300 EURE05 XFRA US27616P1030 EASTERLY GOV.PPTYS DL-,01 0.240 EURGTY XFRA DE000A0JJTG7 GATEWAY R.EST.AG O.N. 0.300 EURXDPD XFRA IE00BGJWX091 X(IE)-S+P 500 1DEOH 0.780 EURXUCD XFRA IE00BGQYRR35 X(IE)-MSCI USA CO.DI.1DDL 0.318 EURXUCS XFRA IE00BGQYRQ28 X(IE)-MSCI USA CO.ST.1DDL 0.920 EURXUEN XFRA IE00BCHWNS19 X(IE)-MSCI USA ENERGY 1D 1.185 EURXUFN XFRA IE00BCHWNT26 X(IE)-MSCI USA FINANC. 1D 0.232 EURXUHC XFRA IE00BCHWNW54 X(IE)-MSCI USA HEALTHC.1D 0.426 EURXUTC XFRA IE00BGQYRS42 X(IE)-MSCI USA IN.TE.1DDL 0.313 EUR3AD0 XFRA SE0011166933 EPIROC AB A 0.113 EUR3AD XFRA SE0011166941 EPIROC AB B 0.113 EUR