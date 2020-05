FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTRMEA XFRA AU000000RMD6 RESMED CUFS/10 DL-,004 0.036 EURXDN0 XFRA IE00B9MRHC27 X(IE) - MSCI NORDIC 1D 2.002 EUR3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.277 EURV1L XFRA US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01 0.906 EURANP XFRA US0375981091 APOGEE ENTERPRISES DL-333 0.173 EUR9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.213 EURRME XFRA US7611521078 RESMED INC. DL-,004 0.361 EURDUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 0.217 EURXCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10 0.092 EURAI2 XFRA US0462241011 ASTEC INDS INC. DL-,20 0.102 EURLID XFRA US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 0.194 EURB8O XFRA SG1U76934819 YANGZIJIANG SHIP.HLDGS 0.029 EURF1T XFRA SG1U27933225 FIRST REAL EST. INV. TR.YSON XFRA PTSON0AM0001 SONAE-SGPS, S.A. NA. EO 1 0.046 EURBC51 XFRA MX01BM1B0000 B.MEXICANA DE VAL.CL.A ON 0.070 EURTRVK XFRA US172967JM45 CITIGROUP DEP.SHS P 0.002 %XS7W XFRA IE00B3Y8D011 X(IE)-PORTFOLIO INC. 1DEO 0.276 EURHSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.131 EUR7EX XFRA CA29269R1055 ENERFLEX LTD 0.013 EURDAM XFRA DE0005498901 DATA MODUL AG O.N. 1.000 EUR7DB XFRA US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 0.347 EURWIC XFRA US92939U1060 WEC ENERGY GRP DL 10 0.585 EURXDWY XFRA IE00BCHWNQ94 X(IE)-MSCI WO.H.DI.YLD 1D 0.563 EUR22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.062 EUR134 XFRA NGSEPLAT0008 SEPLAT PE.DE.(DI) NA-,50 0.046 EURXDGM XFRA IE00B9MRJJ36 X(IE)-GERM.MITTEL.MCAP 1D 0.661 EUR1NS XFRA CNE100001NV2 SINOPEC ENG.(GRP) H YC 1 0.028 EURAEC2 XFRA US025816BJ74 AMER.EXPRESS DEP. PFD B 0.002 %XDNY XFRA IE00BPVLQD13 X(IE)-JPX-NIKKEI 400 1D 0.246 EURXDWL XFRA IE00BK1PV551 X(IE)-MSCI WORLD 1D 1.159 EURVAHB XFRA CH0021545667 VAUDOISE AS.HLD.NA.B SF25 14.260 EURSTB XFRA LU1883301340 SHURGARD SELF STORAGE 0.350 EUR1L8 XFRA US5438811060 LORAL SPACE + COMM. INC. 5.084 EUR19H XFRA US4270965084 HERCULES CAP INC. DL-,001 0.296 EURA0B XFRA US0226631085 AMALGAMATED BK.A DL-,01 0.074 EUR