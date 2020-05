Die Schäden und Marktturbulenzen infolge der Coronavirus-Pandemie haben bei der Allianz deutliche Spuren hinterlassen.München - Die Schäden und Marktturbulenzen infolge der Coronavirus-Pandemie haben bei der Allianz im Schaden- und Unfallgeschäft und in der Lebensversicherung deutliche Spuren hinterlassen. Im ersten Quartal brach der operative Gewinn im Jahresvergleich wie angekündigt um 22 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro ein, wie Europas grösster Versicherer am Dienstag in München mitteilte.

