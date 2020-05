Der Unterhaltungskonzern Walt Disney will die Kapazität für den wiedereröffneten Themenpark in Shanghai Schritt für Schritt erhöhen. Das Unternehmen wolle die Zahl der zugelassenen Besucher wöchentlich um 5.000 steigern, bis die Auslastung bei 30 Prozent liege, so Disney-CEO Bob Chapek im Interview mit CNBC.Chapek sagte, Disney wolle nichts überstürzen bei der Wiedereröffnung. "Wir werden vorsichtig sein, wir werden konservativ sein." Der Konzern bleibe absichtlich unter der von Peking vorgegebenen ...

