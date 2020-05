München (ots) -- Soforthilfe: bei bereits eingetretenem Rechtsfall professionelle Beratung auch ohne Versicherung- Single spart durch Versicherungswechsel 203 Euro im Jahr, Familie bis zu 246 Euro- Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im Versicherungscenter Verbraucher fürchten vermehrt, aufgrund der Corona-Pandemie ihre Arbeit zu verlieren. Jede dritte Anfrage, die bei den CHECK24-Kundenberatern im Bereich Rechtsschutzversicherung eingeht, dreht sich um dieses Thema. Im Vergleich zu Januar ist das ein Plus von 300 Prozent. Aber auch Fragen zur Mietstundung aufgrund von coronabedingten Einkommensausfällen haben um etwa die Hälfte zugenommen."Je nach gewählten Bausteinen deckt eine Rechtsschutzversicherung juristische Auseinandersetzungen mit dem Arbeitgeber oder dem Vermieter ab", sagt Leonid Karlinski, Geschäftsführer Rechtsschutzversicherungen bei CHECK24. "Sollte ein Rechtsstreit aber bereits im Gange sein, kann dafür keine Versicherung mehr abgeschlossen werden. Auch sollten Verbraucher beachten, dass bei den meisten Tarifen bestimmte Wartezeiten gelten, nach denen die Versicherung in Anspruch genommen werden kann."Soforthilfe: bei bereits eingetretenem Rechtsfall professionelle Beratung auch ohne VersicherungIst ein Rechtsfall bereits eingetreten, kann für diesen rückwirkend keine Rechtsschutzversicherung mehr abgeschlossen werden. Damit Verbraucher aber auch in diesem Fall eine Auskunft von spezialisierten Rechtsexperten bekommen, bietet CHECK24 eine kostengünstige Soforthilfe.* Mithilfe von Kooperationspartnern erhalten Kunden eine telefonische Rechtsberatung mit Dokumentenprüfung sowie optional eine schriftliche Soforthilfe.Single spart durch Versicherungwechsel 203 Euro im Jahr, Familie bis zu 246 EuroEin Single spart bis zu 203 Euro im Jahr, wenn er von der teuersten Rechtsschutzversicherung in den günstigsten Tarif wechselt. Eine Familie zahlt durch einen Wechsel bis zu 246 Euro jährlich weniger."Beim Vertragswechsel entfallen die Wartezeiten, wenn der neue Vertrag nahtlos an den alten anschließt und das Risiko bereits in der Vorversicherung abgesichert war", sagt Leonid Karlinski. "Eine leistungsstarke Versicherung für eine Familie gibt es ab 230 Euro im Jahr."Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im VersicherungscenterVerbraucher, die Fragen zu ihrer Rechtsschutzversicherung haben, erhalten bei den spezialisierten CHECK24-Versicherungsexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. In ihrem Versicherungscenter verwalten Kunden ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.*ab 74,90 Euro für telefonische Rechtsberatung und DokumentenprüfungÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4594570