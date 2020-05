Die NY Times veröffentlicht eine Eilmeldung, in der sie zitiert, dass Dr. Anthony Fauci, der Direktor des US National Institute of Allergy and Infectious Diseases und ein führendes Mitglied der Task Force, den Senat am Dienstag wahrscheinlich warnen wird, dass die Amerikaner "unnötiges Leiden und Tod" erleiden werden, wenn die USA zu schnell wieder ...

